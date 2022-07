Im internationalen Geschäft ist der WAC große Namen gewohnt. Nach zwei direkten Qualifikationen muss man sich heuer durch die Qualifikation „quälen“. Die Teams wurden für die Auslosung von der UEFA in Fünfergruppen unterteilt. Die Wolfsberger sind aufgrund der starken internationalen Leistungen gesetzt und in Gruppe vier an der Reihe (siehe Info links). Die Spieler werden sich die Auslosung daheim ansehen. Am Montag und Dienstag gibt es für die Mannschaft frei.

Neben bekannteren Namen wie NK Osijek mit Ex-WAC-Trainer Nenad Bjelica oder Aris Thessaloniki mit Ex-Arsenal- und Roma-Spieler Gervinho findet sich auch allerhand Exotisches in den Lostöpfen. Je nach Ausgang der zweiten Quali-Runde könnten dem WAC auch Reisen zu Víkingur auf den Färöer Inseln oder nach Kasachstan zum nur schwer auszusprechenden Klub Kyzylzhar Petropavlovsk bevorstehen.