Bereits in der Vorsaison hat Pascal Müller unter Robin Dutt bei den Profis mittrainieren können. Jetzt wird dem 19-Jährigen mit seinem ersten Profivertrag der nächste Schritt ermöglicht. Der Mittelfeldspieler unterschreibt für drei Jahre. "Es freut uns besonders, dass wir wieder ein junges Talent aus den eigenen Reihen in den Profikader aufnehmen konnten. Damit haben wir unser Ziel, junge Spieler in unserer Akademie auszubilden und über die Amateurmannschaft an die Profis heranzuführen, ein weiteres Mal erreicht", sagt WAC-Vizepräsident Christian Puff.

Der gebürtige Osttiroler wird bei den Profis mit der Rückennummer 14 auflaufen. "Ich bin sehr froh darüber, den Sprung zu den Profis geschafft zu haben. Damit ist aber nur der erste Schritt getan, denn nun gilt es mich stetig weiterzuentwickeln und mir regelmäßig Einsatzminuten zu erarbeiten", sagt Müller. Mit Adis Jasic und Nikolas Veratschnig haben schon in der Vorsaison zwei Jungwölfe den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft. Zuletzt wurde Raphael Schifferl langfristig an den Verein gebunden.