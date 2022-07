In Wolfsberg beschäftigt man sich auf der Suche nach Verstärkungen zurzeit wohl mit der Personalie Thierno Ballo. Nach dem Abgang von Kapitän Michael Liendl ist er eine interessante Personalie für das offensive Mittelfeld. Der Vertrag des österreichischen Ex-Nachwuchs-Nationalspielers beim FC Chelsea endete mit 1. Juli, der flexible Offensivmann wäre ablösefrei zu haben.



Im Vorjahr war er kurzfristig und eher erfolglos bereits an Rapid Wien verliehen, spielte nur achtmal - meist unauffällig - in der Bundesliga. Schon in der Winterpause beendeten die Wiener die Leihe frühzeitig, danach kam der 20-jährige im U23-Team der „Blues“ in der Premier League 2 zum Einsatz.



Nach drei Niederlagen in Folge gegen Hansa Rostock (1:3), Holstein Kiel (0:1) und den GAK (1:2) kommt es heute (15 Uhr) zum ersten Heimtest gegen Sparta Prag.



Austria Klagenfurt konnte sich mit dem 23-jährigen Stürmer Sinan Karweina auf eine Zusammenarbeit bis Sommer 2024 einigen, der in der Vorbereitung einen starken Eindruck hinterließ. Nach dem „Viola Kirchtag“, der heute ab 15 Uhr vor dem Stadion in Szene geht, gibt es um 19 Uhr das Duell mit einer Auswahl von Kärntner Landes- und Regionalligisten.