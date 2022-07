Temperaturen über 30 Grad und eine intensive Partie. Am Ende eines anstrengenden Camps verlangte der Test gegen Holstein Kiel der Elf von Robin Dutt noch einmal alles ab. Der Gegner kam mit namhaften Spielern in seinen Reihen. Lewis Holtby (Schalke, Hamburg, Tottenham) führte die Norddeutschen auf das Feld, vorne stürmte Ex-Generationentalent Jann-Fiete Arp, der dem FC Bayern im Alter von 19 Jahren drei Millionen Euro wert war. Ebenfalls bei den Kielern mit dabei war der 24-jährige Salzburger Ex-Austria-Klagenfurt-Spieler Benjamin Pichler.

Dutt schickte mit David Gugganig, Simon Piesinger und Dominik Baumgartner gegen den Neunten der abgelaufenen Saison der Zweiten Deutschen Liga eine Dreierabwehr auf das Feld. Michael Novak, der Kapitän Mario Leitgeb vertrat, und Adis Jasic bespielten die Seiten. Im Tor lieferte Lukas Gütlbauer eine gelungene Premiere ab, der Neuzugang wäre nur bei einem Schuss aus 60 Meter beinahe auf dem falschen Fuß erwischt worden. Große Chancen gab es in der ersten Hälfte auf keiner Seite, die Mannschaften begegneten einander auf Augenhöhe. Ein Freistoß von Dario Vizinger landete an der Stange. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Holty mit einem flachen Schuss ins Eck den einzigen Treffer des Tages.

Mit Pascal Müller und Fabian Tauchhammer haben am Samstag noch zwei Jungwölfe noch ihre Einsatzminuten bekommen. Am Sonntag um 9 Uhr geht es zurück in die Heimat, das nächste Training steht am Dienstag an. Gegen den GAK (6. Juli) und Sparta Prag (9. Juli) in der kommenden Woche noch zwei Tests.