Das Play-off für eine Teilnahme an der U20-WM im kommenden Jahr in Indonesien war erst wenige Minuten alt, als Ervin Omic unter Tränen und starken Schmerzen vom Platz gebracht werden musste. Die Bilder ließen für den Teamkapitän und Neo-WAC-Spieler nichts Gutes erahnen. Nach der Rückkehr von der U19-Euro in der Slowakei wurde Omic genau untersucht. Danach konnte man zumindest leicht aufatmen. Der befürchtete Kreuzbandriss hat sich nicht bestätigt.