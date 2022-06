Intensive Trainingseinheiten standen in den vergangenen Tagen auf dem Programm. Die Vorbereitung in Richtung Bundesliga-Start biegt für RZ pellets WAC sowie für SK Austria Klagenfurt in die entscheidende Phase ein. Die Lavanttaler übersiedeln traditionell nach Maria Alm. WAC-Trainer Robin Dutt tüftelt mit seiner Mannschaft an taktischen Feinheiten. "Nur soviel: Wir haben in den letzten Tagen an ein paar Systemen gearbeitet", lässt sich Kapitän Mario Leitgeb nicht in die Karten blicken.