Am 22. Juli wird die neue Bundesliga-Saison eröffnet, Meister Salzburg darf in der Freitags-Partie um 20.30 Uhr zu Hause gegen Austria Wien antreten.

Am 23. Juli ist dann Vizemeister Sturm Graz beim WAC zu Gast, Austria Klagenfurt gastiert beim LASK. Am Sonntag beschert dann Hartberg dem neuen Altach-Trainer Miroslav Klose einen Empfang in der österreichischen Bundesliga.

Sieben Runden - bis einschließlich 4. September - sind schon genau terminisiert. Danach ist offensichtlich: Einen Spieltag unter der Woche gibt es im Grunddurchgang nicht.

Das ist möglich, weil aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Herbst nur eine Länderspielpause einzuplanen ist. Zwischen 17./18. September und 1./2. Oktober ruht die Bundesliga.

Gespielt wird dann bis 12./13. November, ehe der Bundesligafußball aufgrund der Weltmeisterschaft ruht. Weitergespielt wird ab 10./11./12. Februar. Der Grunddurchgang endet am 18./19. März.