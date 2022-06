In der Vorwoche sind Vereine wie Salzburg, Sturm oder Rapid vorgeprescht, heute bitten Robin Dutt und Peter Pacult ihre Teams zum ersten Training der neuen Saison. Im Vordergrund stehen die obligatorischen Leistungstests. In Wolfsberg sind zwei Einheiten angesetzt. Die Lauftests machen den Anfang, weitere Körperdaten werden nach und nach erhoben, sobald das Wolfsrudel vollzählig ist. Mit Adis Jasic, Nikolas Veratschnig und Ervin Omic sind drei Spieler zumindest noch in dieser Woche mit dem Nationalteam bei der U19-Euro.