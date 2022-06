Heute, Samstag, geht es für die U19 des ÖFB in die Slowakei, wo es bereits am Sonntag im ersten Gruppenspiel gegen England geht. Kapitän Ervin Omic und der WAC konnten sich davor noch auf einen Wechsel des 19-Jährigen ins Lavanttal einigen. Der Oberösterreicher, der in seiner Jugend auch für die SV Ried und Red Bull Salzburg spielte, unterschreibt einen Vertrag für drei Jahre. Mit Omic, Adis Jasic und Nikolas Veratschnig sind damit drei Wolfsberger bei der U19-Euro mit dabei.

Der WAC baut mit diesem Transfer zum Teil auch einem möglichen Abgang vor. Matthäus Taferner wird seit einigen Tagen mit dem Hamburger SV in Verbindung gebracht.