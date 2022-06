Dass es nicht lange dauern wird, bis sich WAC und Austria Klagenfurt beim Kampf um die besten Talente Kärntens in die Quere kommen, war absehbar. Bei zwei Vereinen an einem Standort und begrenztem Potenzial – qualitativ und quantitativ – muss jeder Verein zusehen, wo er bleibt. Dass mit 30. Juni beinahe der gesamte 2009er-Jahrgang (U13) von der Austria zum WAC wechseln wird, verschärft die Situation.

Erst am Montag ist deshalb beim Kärntner Fußballverband eine Anzeige eingegangen. Obwohl noch in einem aufrechten Vertragsverhältnis mit der Austria, haben die Burschen am Wochenende an der „Champions Trophy“ in Koper teilgenommen. Vorausschauend noch nicht als WAC, sondern als „Team Kärnten Koroska“. „Das hätten sie nicht dürfen“, ärgert sich Austria-Akademieleiter Robert Micheu.