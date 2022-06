Nach 18 Jahren sind Sie also wieder zum GAK zurückgekehrt. Wie fühlt sich die Rückkehr in die Heimat an?

MICHAEL LIENDL: Es ist wirklich schon lange her, aber es fühlt sich natürlich gut an. Ich habe lange überlegt, ob ich das machen soll, grundsätzlich ist die Entscheidung dann aber recht schnell gefallen. Ich freue mich sehr, dorthin zurückzukehren, wo ich mit meinem Profidasein begonnen habe.