Trotz vieler heimischer Abgänge hat der WAC den Österreicher-Topf für die kommende Saison fest im Blick. 66 Prozent aller Einsatzminuten wurden heuer von heimischen Spielern absolviert. Die Wolfsberger liegen in der Bundesliga damit auf Rang sieben. Mit Konstantin Kerschbaumer wurde schon eine rot-weiß-rote Verstärkung geholt. Mit Simon Piesinger dürfte demnächst eine weitere vermeldet werden. Der 30-jährige Innenverteidiger kommt aus Randers, wo er bereits Erfahrung in der Conference League sammelte, und war in der Bundesliga unter anderem bei Sturm und Altach unter Vertrag. "Er ist einer von den Kandidaten. Ende der Woche sollte es spruchreif sein", sagt WAC-Vize Christian Puff. Gleichzeitig steht man noch mit drei weiteren Spielern kurz vor dem Abschluss.