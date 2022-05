Für den Österreicher-Topf muss der WAC in Rot-Weiß-Rot aufrüsten

Der WAC will sich auch in der kommenden Saison am Österreicher-Topf bedienen. Dafür wird es heimische Neuzugänge brauchen. Der Rieder Stefan Nutz wäre so einer. Kapitän Liendl verabschiedete sich mit Bestwerten.