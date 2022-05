Der Saisonabschluss ist für den SK Sturm mit der 2:4-Niederlage bei der Wiener Austria in die Hose gegangen. Dennoch dürfen sich die Grazer mit dem Vizemeistertitel über eine herausragende Saison freuen. So nehmen die Schwarz-Weißen an der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation teil und stehen zumindest in der Gruppenphase der Europa League, die allein ein Startgeld von 3,63 Millionen Euro garantiert, das zu einem Teil sicher wieder in neue Akteure investiert wird.

Weil im Herbst englische Woche praktisch Usus werden, muss der Kader entsprechend aufgestellt sein. Nach den Abgängen von Andreas Kuen, Lukas Jäger und Anderson Niangbo wurde mit Mittelfeldspieler Vesel Demaku (Austria Wien) bereits ein Neuzugang präsentiert.

Sowohl in der Offensive (Stürmer bzw. offensives Mittelfeld) als auch in der Innenverteidigung werden die Schwarz-Weißen Neuverpflichtungen tätigen, die im Idealfall bis zum Trainingsauftakt am 13. Juni schon in Messendorf mit dabei sind. Während es in der Offensive wohl auf Legionäre hinauslaufen wird, kommt der neue Abwehrspieler aus Österreich.

Sturm hat die Shortlist auf nur noch drei Namen gekürzt. Zwei der Kandidaten sind der Kleinen Zeitung bekannt. Es handelt sich einerseits um David Nemeth. Der 21-Jährige stand bereits in der Vorsaison leihweise bei Sturm unter Vertrag und absolvierte 32 Pflichtspiele, in denen er ganz starke Leistungen zeigte. Im vorigen Sommer kehrte der Burgenländer zu Mainz zurück, wo er noch einen gültigen Vertrag bis 2024 besitzt. Allerdings kam Nemeth in dieser Spielzeit nur auf sieben Pflichtspieleinsätze und hat sich dementsprechend keinen Stammplatz in der deutschen Bundesliga erkämpft. Eine Rückkehr nach Graz wäre allein wegen möglicher Europacupeinsätze ein positiver Schritt.

Beim zweiten Kandidaten des SK Sturm handelt es sich um Dominik Baumgartner. Der Niederösterreicher qualifizierte sich im letzten Abdruck mit dem WAC für die Qualifikation der Conference League und hat bei den Lavanttalern noch einen Vertrag bis Sommer 2023. Der ältere Bruder von ÖFB-Teamspieler Christoph Baumgartner ist bei den Wolfsbergern unumstrittener Stammspieler. Der 25-Jährige bringt würde vom Spielstil gut in die Vorstellungen von Trainer Christian Ilzer passen. In den nächsten Tagen bzw. Wochen wird die Entscheidung fallen.