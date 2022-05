Standesgemäß auf die Tische im Vip-Klub stiegen Michael Liendl, Alexander Kofler und Christopher Wernitznig, um sich gebührend feiern zu lassen. Man kann von drei Vereinslegenden sprechen, die gestern zum letzten Mal für den WAC spielten. "Sie sind wie meine Kinder. Ich bin so unglaublich stolz auf sie", sagte Präsident Dietmar Riegler unter Tränen. Es war nicht einfach, die richtigen Worte zu finden. Selten zuvor ging es beim WAC so emotional zu. Bierduschen und Freudentränen wechselten einander laufend ab. Alle zeigten sich mitgenommen und lagen einander in den Armen. Der Abend gehörte jenen, die Abschied nehmen.