In Altach herrscht vor dem so wichtigen Bundesliga-Heimspiel am Freitag (19 Uhr) gegen WSG Tirol für die Spieler absolutes Sprechverbot. Die beiden Kärntner Tino Casali und Nosa Edokpolor könnten mit einem Sieg den Klassenerhalt fixieren. Tirol-Coach Thomas Silberberger machte im Vorfeld kein Geheimnis daraus, dass er auf der ein oder anderen Position rotieren will. „Ich muss die Kräfte meiner Schlüsselspieler einteilen, dieses Recht nehme ich mir heraus.“