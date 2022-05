Nach 23 Minuten hatte der WAC Sturm Graz abgeschossen

Nach 23 Minuen lag der RZ Pellets WAC bei Sturm Graz mit 3:0 voran. So viele Gegentore hatten die Steirer in so kurzer Zeit in dieser Saison noch nie bekommen. Für die Lavanttaler war es der siebente Auswärtssieg gegen Sturm in Serie.