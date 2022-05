Ein Euro-Teilnehmer für den WAC? Die Wolfsberger basteln schon seit einiger Zeit an der Verpflichtung von Jürgen Säumel. Der langjährige Co-Trainer von Ex-Teamchef Franco Foda steht – anders als sein ehemaliger Chef – auch nach dessen Entlassung noch beim ÖFB unter Vertrag. Derzeit werden die letzten Details geklärt. „Die Sache ist leider noch nicht durch, es schaut aber sehr gut aus“, freut sich WAC-Sportkoordinator Roman Stary. Mit Neo-Teamchef Ralf Rangnick wurde dem Vernehmen nach bereits alles geklärt. Niemand will Säumel Steine in den Weg legen. Die Vollzugsmeldung sollte nur noch eine Frage der Zeit sein.