272 Spiele können es maximal noch werden, dann ist auch für Christopher Wernitznig Schluss beim WAC. Wie am Rande des Bundesligaspiels in Salzburg durchgedrungen ist, wird der Vertrag mit dem langjährigen Spieler nicht verlängert. 270 Mal war der 32-Jährige für die Wolfsberger in allen Bewerben im Einsatz.