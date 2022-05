Einige große Namen waren in dieser Saison in Salzburg zu Gast. Sevilla oder auch der FC Bayern konnten die Salzburger in Wals-Siezenheim nicht biegen. In der Liga ist das dem WAC im Dezember 2020 als bisher letzter Mannschaft gelungen (2:3). Ist das den Wolfsbergern erneut zuzutrauen? „Ja, natürlich“, sagt Trainer Robin Dutt. Dass die Salzburger als Meister die Zügel etwas locker lassen könnten, spiele dabei keine Rolle. „Meine Hoffnungen, zu punkten, resultieren nicht daraus, dass Salzburg seine Leistung nicht abruft. Wir hatten sie heuer schon zweimal am Rande eines Punktverlustes“, sagt Dutt. Gemeint ist neben der 0:2-Niederlage im Grunddurchgang durch zwei Tore in der Nachspielzeit auch das Cup-Halbfinale, das mit einem 1:1 endete und in der Liga einen Zähler gebracht hätte. In beiden Spielen hätten nur Kleinigkeiten entschieden.