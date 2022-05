In den letzten Tagen hat es sich bereits angekündigt, jetzt ist es Gewissheit. Michael Liendl und der WAC gehen getrennte Wege. Zumindest was die Kampfmannschaft betrifft. "Es ist der richtige Zeitpunkt und es hat sich richtig angefühlt, Platz für Jüngere zu machen", sagt der 36-jährige Kapitän. Die Entscheidung sei im Einvernehmen mit dem Verein gefallen. Über seine weitere Zukunft, Liendl trainiert beim WAC auch die U14, gibt es noch nichts Spruchreifes. "Das wäre spekulativ. Es stehen viele Optionen offen. Ich möchte noch abwarten", sagt Liendl. Ein Verbleib in Wolfsberg ist damit nicht ausgeschlossen. Offen ist auch, ob eine Spielerkarriere bei einem anderen Verein fortgesetzt wird.

Mit 216 Spielen – drei stehen noch aus – sowie 68 Toren und 94 Assists war der Spielmacher die prägende Figur in den vergangenen Jahren im Lavanttal. "Dass ich nicht spiele, bis ich 70 bin, war klar. Irgendwann kommt der Zeitpunkt", sagt Liendl über den Abschied.