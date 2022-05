Von Platz drei bis sechs, wo man aktuell steht, ist für die Austria Klagenfurt in der Meistergruppe noch alles möglich. Klettert man einen Platz nach oben, sind Terminkollisionen unausweichlich. Wie die Bundesliga bekannt gegeben hat, wird das Finale der Europacup-Play-offs am 26. sowie 29. Mai ausgetragen. Am 26. ist das Wörthersee Stadion allerdings schon besetzt. Rammstein geben an diesem Abend ihr zweites Klagenfurt-Konzert.