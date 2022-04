Deutet sich hier etwa ein Abschied an? In den Gesprächen zwischen dem WAC und Michael Liendl ist weiter keine Entscheidung gefallen. Vieles scheint nach den jüngsten Abstimmungen vom Freitag mit den Verantwortlichen der Wolfsberger offen. Diese mal war es der Kapitän selbst, der auf die Bremse getreten ist. "Ich habe um Bedenkzeit gebeten. Es hat sich eine andere Situation ergeben", sagt der 36-jährige Grazer. Dem Vernehmen nach sind die Bedenken nicht sportlicher Natur. Dennoch soll spätestens im Laufe der nächsten Woche für alle Beteiligten klar sein, wie es weiter gehen wird. "Ob es jetzt drei oder fünf Tage dauert, ist nicht so wichtig. Es sind ein paar Dinge offen. Die gilt es für mich auszuloten", sagt Liendl.