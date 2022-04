Dass es abseits der Meisterfrage im oberen Play-off der Fußball-Bundesliga spannend zugehen kann, zeigt das Mittwoch-Duell zwischen dem WAC und Austria Wien. Beide Teams liegen punktgleich zwei Zähler hinter dem Drittplatzierten Rapid. "Das Spiel in Wolfsberg ist ein direktes Duell um die Europacup-Plätze und ein Schlüsselspiel", weiß Austria-Trainer Manfred Schmid.

Mit einem 3:2 in Klagenfurt tauchten die Lavanttaler aus ihrem Ergebnistief, trotz fünf Niederlagen in der Meistergruppe sind sie mittendrin im Rennen um den begehrten dritten Platz. Dieser bedeutet bei einem Salzburger Cupsieg gegen Ried die Teilnahme an einer europäischen Gruppenphase.