Derby Nummer drei in dieser Saison vermochte beim WAC für keine Trendwende zu sorgen. Das 1:2 daheim gegen Klagenfurt bedeutet die siebente Niederlage in den letzten acht Spielen der Bundesliga. In der Meistergruppe mussten die noch punktelosen Wolfsberger zusehen, wie die Austria Klagenfurt an ihnen vorbeizog. Eine nach einer Talfahrt wie dieser nicht unübliche Trainerdiskussion wird es im Lavanttal nicht geben. Der Verein sieht die Spieler in der Pflicht. "Ich vermisse von der Mannschaft die letzte Bereitschaft. Es ist zu wenig auf den Endzweck ausgerichtet und das wiederholt sich laufend. Der Mannschaft muss bewusst werden, dass es mehr Einsatz braucht", sagt Präsident Dietmar Riegler. Mit Robin Dutt stehe er regelmäßig im Austausch. Über die taktische Ausrichtung sei man sich im Klaren und einer Meinung.