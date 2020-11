Facebook

WAC-Trainer Feldhofer will seinen Spielern den Termin ersparen © APA/HAUMER

Fußball gespielt wird am 23. Dezember in Europa in jedem Fall. Die Serie A und die Primera Division haben einen Tag vor Weihnachten noch Spiele angesetzt. In England – wo auch zwei Tage nach Weihnachten am traditionellen „Boxing Day“ schon wieder der Ball rollt – geht der Ligacup ins Viertelfinale. Daran haben in dieser Woche wohl auch die Verantwortlichen von Sturm Graz gedacht und den 23. Dezember als Nachtragstermin gegen den WAC ins Auge gefasst. Wie berichtet musste das Spiel der siebenten Runde aufgrund zahlreicher Coronafälle bei den Wolfsbergern verschoben werden.

Es sei die sportlich fairste Lösung, weil bei einem Aufeinandertreffen im neuen Jahr schon die Transferperiode begonnen hätte und beide Mannschaften andere Spieler im Kader haben könnten, als für die Hinrunde vorgesehen, lautet die Sorge aus Graz.

"Das ist natürlich ein Argument“, heißt es vonseiten der Liga gegenüber der Kleinen Zeitung. Eine Entscheidung werde aber sicher in Abstimmung mit beiden Mannschaften fallen. Der Kalender sei heuer ohnehin extrem eng und niemand wisse, ob weitere Spiele dem Coronavirus zum Opfer fallen und die Liga weitere Ausweichtermine braucht, gibt man zu Bedenken. Laut aktuellem Spielplan endet die Hinrunde am 20. Dezember.

Nur fünf Spieler zur Verfügung

Beim WAC hat man mit dem Vorschlag aus Graz nur wenig Freude. „Fußball ist für uns alle wichtig. Die Spieler haben aber auch Familien und ich finde, es steht jedem zu, den Tag vor Weihnachten zu Hause verbringen zu können“, kommt der Ausweichtermin für Trainer Ferdinand Feldhofer nicht infrage. Abgesehen davon hat der Verein mit seinen 28 Corona-Infizierten (18 davon Spieler) derzeit ohnehin andere Sorgen.

Das Training konnte mittlerweile wieder aufgenommen werden. Allerdings mit einer Teilnehmerzahl, die an das Aufbautraining von Amateurmannschaften im Jänner erinnert. „Wir haben derzeit nur fünf Spieler zur Verfügung“, sagt Feldhofer über eine besonders für den Trainer enorm schwierige Situation. Hinzu kommen offene medizinische Fragen bei den Rückkehrern, die eine für den Körper belastende Infektion hinter sich haben und sich mindestens zehn Tage kaum bewegen konnten.