Der WAC lacht in der Europaleague von der Tabellenspitze. Das soll sich heute nicht ändern, wenngleich man bei Dinamo Zagreb Außenseiter ist. Dazu kommt, dass beide Teams von Corona gebeutelt wurden. Kapitän Liendl fällt ebenso aus wie Mario Leitgeb und Jonathan Scherzer. Hier sind Sie live am Ball!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschlossene Gesellschaft heute in Zagreb © Sebestyen

Der dritte Pflichtspielsieg in einer Woche könnte es heute für den WAC werden. Nach der Gala in Rotterdam, als man Feyenoord zuhause 4:1 abfertigte, kam ein 3:1 bei der Admira. Heute wartet die nächste europäische Nacht auf die Wölfe. Man ist bei Dinamo Zagreb zu Gast, könnte die Führung in Gruppe K ausbauen. "Wir wissen aber, dass wir Außenseiter sind. Alle Teams in der Gruppe sind eigentlich über uns zu stellen", wird Trainer Ferdinand Feldhofer nicht müde zu betonen. "Aber wir haben jetzt schon zweimal gezeigt, dass wir da voll mitspielen können", ist Verteidiger Dominik Baumgartner, der zuletzt in Mödling geschont wurde, kämpferisch. "Zagreb ist aber sicher Favorit", hält auch Nenad Bjelica dagegen, der beide Teams trainierte.