Der WAC steht in der Europa League am Donnerstag bei Dinamo Zagreb künftigen Top-Stars gegenüber. Die Kroaten wurden seit 2006 nur einmal nicht Meister.

Die Dinamo- Ultras Bad Blue Boys gegen Rotterdam. Die Corona-Beschränkungen sind für den WAC sicher kein Nachteil © EXPA/PIXSELL

Es ist wohl der sportliche und finanzielle Traum eines jeden Fußballklubs. Man lässt sich 16 Millionen Euro für einen Spieler überweisen und dieser bleibt trotzdem in den eigenen Reihen. Als wäre das noch nicht genug, bekommt man zusätzlich noch 70.000 Euro für jedes seiner Liga- und 100.000 Euro für jedes seiner Europacupspiele aufs Konto. Das waren RB Leipzig die Dienste des hochveranlagten Defensivspielers Joško Gvardiol wert. Nach der Leihe soll das Eigengewächs im kommenden Jahr endgültig in die deutsche Bundesliga wechseln.

Das hoch dotierte Konstrukt rund um den 18-jährigen Innenverteidiger zeigt die Qualität in den Reihen des kommenden WAC-Gegners. „Sie haben mit Abstand die höchste Qualität in der gesamten Liga und spielen deshalb auch klaren Offensivfußball. International legen sie es je nach Gegner auch manchmal defensiv und vorsichtiger an und setzen dann auf schnelles Umschaltspiel“, analysiert Dinamo-Experte Robert Junaci von der kroatischen Tageszeitung Večernji list. Mit den Abgängen von Dani Olmo (RB Leipzig), Nikola Moro (Dinamo Moskau), Amer Gojak (FC Turin) und dem Österreicher Emir Dilaver (Caykur Rizespor) hat die Mannschaft allerdings auch an Qualität verloren.

Joško Gvardiol könnte zum nächsten Top-Star der Kroaten werden Foto © AFP

Der Klub lebt von den Einnahmen durch Spielerverkäufe – allein Olmo brachte 21 Millionen ein – und den UEFA-Prämien. TV-Rechte und Ticketverkäufe machen weniger als zehn Prozent des Budgets (50 Millionen Euro) aus. Torhüter Dominik Livakovic könnte ein kleines Vermögen in die Kassen spülen. Sein Marktwert liegt derzeit bei 12,5 Millionen Euro. Diverse Top-Vereine wurden bereits vorstellig. Zum Vergleich: Der gesamte WAC-Kader wird auf 13,75 Millionen Euro geschätzt.

Die sportliche Dominanz von Dinamo geht in Kroatien Richtung Unantastbarkeit. Seit 2006 wurde der historisch als bürgerlicher Verein der Mittelklasse geltende Klub nur einmal nicht (!) Meister. Weltstars von Luka Modrič über Mario Mandžukič bis zum legendären Davor Šuker streiften das Trikot mit dem Wappen in Landesfarben über.

Weit über die Grenzen bekannt ist die Fanszene. Die eigenen Ultras (Bad Blue Boys) liefern sich immer wieder Auseinandersetzungen mit den Anhängern von Hajduk Split oder HNK Rijeka. Gegen Feyenoord Rotterdam flogen bengalische Fackeln aus der Fankurve. Corona sorgt derzeit aber für Ruhe. Nach rassistischen Gesängen in der Champions-League gegen Austria Wien 2013 schritt die UEFA mit zwei Geisterspielen als Strafe ein. „Das waren leider ein paar Idioten, die irgendwas gesungen haben. Bei uns spielen dunkelhäutige Spieler genauso wie Muslime oder Serben, mit denen wir im Krieg waren, und es gibt weder bei Dinamo noch in der Stadt Zagreb Probleme“, sagt Junaci.