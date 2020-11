Der WAC will bei der Admira in der Bundesliga endlich aus dem Tabellenkeller kommen. Hälfte eins war turbulent: Liendl trat dreimal zum Elfer an, traf zweimal. Peretz erhöhte vor der Pause (37.). Hier sind Sie live am Ball!

Liendl scorte einen Elfer-Doppelpack binnen zwölf Minuten © GEPA pictures

Erstmals in dieser Saison ließ WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer, der an fünf Positionen in der Startelf rotierte, im „Kellerduell“ bei der Admira mit einer defensiven Dreier- respektive Fünferkette spielen. Die Wölfe hatten, abgesehen von ein paar kleinen Abstimmungsschwierigkeiten zu Beginn wenig Mühe, das neue System im letzten Spiel mit Fans vor dem einmonatigen Lockdown auf den Rasen zu bringen. Früh gab es schon Elfmeter-Alarm. Christopher Wernitznig holte, wie schon zweimal beim 4:1 in der Europaleague in Rotterdam, einen Strafstoß heraus. Wilhelm Vorsager brachte den Kärntner zu Fall, Liendl sagte vom Punkt „danke“ (12.).