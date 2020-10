Der WAC steht zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in der Gruppenphase der Europaleague. Lochosvili ersetzt Rnic in der Abwehr, Vizinger fehlt noch. Hier sind Sie live am Ball!

© GEPA pictures

Im Vorjahr schrieb der WAC mit dem erstmaligen Einzug in die Europaleague Geschichte. Was dann folgte war ein 4:0 bei Borussia Mönchengladbach und ein Punktgewinn gegen AS Rom. Nach einer starken Bundesligasaison stehen die Wolfsberger auch heuer wieder in der Gruppenphase. Bei der Zulosung der Wölfe in Gruppe K bleib der ganz große Kracher aus.

Die Gruppe scheint relativ offen, wenngleich nicht weniger anspruchsvoll. Gegen Dinamo Zagreb, Feyenoord Rotterdam und den heutigen Auftaktgegner, ZSKA Moskau, gilt es dabei zu bestehen, will man in diesem Jahr sogar in die K.O.-Phase aufsteigen. "Wir brauchen nicht diskutieren, wer Favorit ist", sagte Ferdinand Feldhofer vor dem Duell seiner "Wölfe" mit dem aktuellen Dritten der russischen Premjer Liga. "Sie sind sehr stark, eigentlich eine Champions-League-Mannschaft", meinte Feldhofer deshalb. Der Chefcoach des WAC weiß jedoch auch: "Es gewinnt nicht immer der Favorit."

3.000 Fans dürfen heute noch dabei sein. Erst ab 0 Uhr gilt die von der Bundesregierung neu verankerte Regelung, dass nur mehr 1500 Fans ins Stadion dürfen. Heute steigt übrigens für den WAC das elfte Europacupspiel, so viele schaffte noch kein Kärntner Klub.

Die Personalien

Bei den Russen fehlt Teamspieler Mario Fernandes wegen einer Corona-Infektion. Beim WAC kam Dario Vizinger von Kroatiens U21-Team mit einer Knieverletzung zurück und fehlt. Die Startelf ist im Vergleich zum Cupspiel zuletzt gegen Ried auf einer Position verändert: Neo-Innenverteidiger Luka Lochoshvili ersetzt Routinier Nemanja Rnic.

Startelf WAC: Kofler; Scherzer, Baumgartner, Lochoshvili, Novak; Leitgeb; Taferner, Liendl, Wernitznig; Dieng, Joveljic