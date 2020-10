In einem ausgeglichenen, wenngleich lange chancenarmen Spiel trennten sich der WAC und ZSKA Moskau zum Auftakt der Gruppenphase mit 1:1. Liendl traf für die Wölfe nach frühem Rückstand kurz vor der Pause per Foul-Elfmeter.

WAC-Keeper Alex Kofler musste schon nach fünf Minuten hinter sich greifen © GEPA pictures

So hatte sich der WAC den Start in die zweite Europa-League-Saison der Vereinsgeschichte nicht vorgestellt: Gegen ZSKA Moskau waren die Wölfe rasch erstmals gebeutelt. Vor nur rund 1700 Fans in Klagenfurt geriet man schon nach fünf Minuten in Rückstand. Adolfo Gaich wurde nicht verteidigt, wofür er den WAC mit einem satten Abschluss ins lange Eck rasch bestrafte. Die Wölfe brauchten zehn Minuten, um in die Partie zu finden. Da tankte sich Mittelfeldmotor Michael Liendl erstmals durch, sein Schuss von der Straftraumgrenze strich aber knapp am Tor vorbei (12.). Zehn Minuten später war es abermals der Kapitän, dessen Abschluss nach Scherzer-Flanke im Zentrum allerdings zu harmlos ausfiel.