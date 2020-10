WAC - ZSKA Moskau 1:1 Liendl führt seine Wölfe mit einem Remis in die Pause

Der WAC steht zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in der Gruppenphase der Europaleague. Gaich brachte die Gäste schon nach fünf Minuten in Führung, in Minute 42 glich Liendl per Elfmeter aus. Hier sind Sie live am Ball!