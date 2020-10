Facebook

Am Donnerstag startet der WAC in die zweite Europa-League-Gruppenphase der Vereinsgeschichte. Auftaktgegner im Klagenfurter Wörthersee-Stadion ist ab 21 Uhr ZSKA Moskau. Ein großer Name. Mit großem Budget. Und großen Zielen. „Sie könnten locker in der Champions League mitspielen“, weiß WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer, wem morgen die Favoritenrolle zufällt.