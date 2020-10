WAC - Ried 2:2 n.V.Es geht ins Elfmeterschießen

Facebook

© GEPA pictures

1. Hälfte: Die Wolfsberger zeigten gleich in den ersten Minuten, wer in der Lavanttal-Arena die Hausherren sind. Taferner mit einer Riesenmöglichkeit nach nur drei Minuten, doch er traf den Ball nicht optimal. Eines war klar: Beide Teams schenkten sich nichts, nur die ganz großen Chancen blieben aus. Nach gut einer viertel Stunde erneut die Wölfe, doch der Ried-Goalie lenkte den Ball von Wernitznig ins Aus. Quasi wie aus dem Nichts die 1:0-Führung für die Oberösterreicher – mit der ersten Chance. Ried ging völlig gegen den Spielverlauf in Führung. Ein Freistoß durch die Mauer, Taferner blockte die Kugel und Nutz stellte auf 1:0. Das Spiel machten aber definitiv die Kärntner. Und so kam es wie es kamen musste. Standardsituation. Liendl mit dem idealen Freistoß und Baumgartner machte das 1:1 per Kopf perfekt. Die Rieder fanden wenig Zugriff, die Lavanttaler zirkulierten die Bälle richtig gut. Die Wolfsberger machten 45 Minuten lang das Spiel, doch Ried gelang kurz vor Pausenpfiff das 2:1. Grüll leitete das Leder zu Sulley. Dieser rutschte vorbei, blockierte aber Rnic - diese Möglichkeit ließ sich Nutz nicht entgehen.

1. Hälfte: Die Rieder kamen mit mehr Tempo aus der Kabine und zeigten sich sehr achtsam in der Defensive. Die spielerische Leichtigkeit der ersten Hälfte fehlte den Kärntner, obwohl sie in der Offensive immer wieder Nadelstiche setzten. Erneut ist es Taferner, der im Strafraum mehrere Gegenspieler stehen ließ. Er zog aus der Drehung ab, doch sein Schuss ging knapp vorbei. Die Ausgleichschance lag in der Luft. Scherzer mit dem Pass zu Joveljic, doch Keeper Sahin-Radlinger machte seinen Job ordentlich. Die Schlagzahl wurde erneut erhöht. In der 81. Minute Elfmeter für Wolfsberg: Liendl verwertete souverän. Doch es blieb nach 90 Minuten beim Stand von 2:2.

Verlängerung: Es geht in den Schlussminuten hin und her, ein Konter jagt den nächsten. Die Rieder ließen den WAC kommen, schafften es aber nicht zwingend vor den Kasten der Oberösterreicher. Der WAC war am Drücker, doch Ried stemmte sich dagegen. Minute 111 - Riesenchance für Schmerböck, doch er scheiterte am Goalie. Das war zu unclever.

Elfmeterschießen:

Aufstellung WAC: Kofler; Scherzer, Rnic, Baumgartner, Novak; Liendl, Leitgeb, Wernitznig, Taferner; Dieng, Joveljic

SK Austria Klagenfurt trifft nach dem 4:2-Erfolg gegen Lafnitz im Achtelfinale auswärts auf den FAC.

Paarungen ÖFB-Cup-Achtelfinale

(Spieltermine 3. bis 5. November bzw. 15. und 16. Dezember):

Red Bull Salzburg - Rapid

Austria - TSV Hartberg

LASK - ASK Elektra

Sturm Graz - Wacker Innsbruck

Sieger WAC gegen Ried - Sieger Allerheiligen gegen Amstetten

SCR Altach - Vienna

FAC - Austria Klagenfurt

Kapfenberger SV - Sieger Reichenau/Innsbruck gegen Blau-Weiß Linz