Es ist schon lange her, dass der RZ Pellets WAC in der Lavanttalarena bei den Fußball-Bundesliga-Partien Unterstützung von den Fans bekam. Im Herbst soll das wieder möglich sein, daher startet der Europacup-Teilnehmer nun mit dem Abo-Verkauf.

So ein Bild wird es von den WAC-Fans heuer nicht mehr geben, da es in der Lavanttalarena nur Sitzplätze geben wird © GEPA pictures

Nach Monaten in leeren Stadien, darf der RZ Pellets WAC ab der neuen Fußball-Bundesliga-Saison wieder auf die Unterstützung der Fans in der Lavanttal-Arena zählen. Doch bevor es soweit ist, stellt sich für die bestehenden Abonnenten die Frage, was mit der Abo-Karte der Saison 2019/2020 passiert. Hier gibt es zwei Möglichkeiten seitens des WAC. Variante 1: Der Abo-Beseitzer verzichtet komplett auf den Restwert des Abos. Dafür erhält man ein Goodie nach Wahl und nimmt automatisch an einem Gewinnspiel mit exklusiven Preisen teil. Variante 2: „Der Abo-Besitzer will auch in der kommenden Saison kein Heimspiel verpassen und bekommt deshalb 20% Rabatt auf ein Abo für die Saison 2020/2021.

Bestehende Abonnenten genießen von Mittwoch, den 12. August bis einschließlich Montag, den 24. August jeweils von 8:00 bis 14:00 Uhr (auch Samstags) ein Vorkaufsrecht und können ihr Abo verlängern. Danach beginnt der freie Aboverkauf. Die Abo’s können ausschließlich in der Geschäftsstelle erworben werden. Das Abo kann nur nach der Abgabe eines vollständigen Datenblattes ausgehändigt werden. Beim Erwerb von Abo’s für mehrere Personen muss von jedem Abonnenten ein vollständiges Datenblatt abgegeben werden. Die Abopreise bleiben in der kommenden Saison unverändert und beinhalten auch alle Heimspiele unserer Amateurmannschaft in der Regionalliga Mitte.

Preise:

Vollpreis: € 320,- bzw. € 290,- (für Mitglieder)

Ermäßigt: € 275,- bzw. € 250,- (für Mitglieder)

Kind (6-14 Jahre) € 140,- bzw. € 125,- (für Mitglieder)

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage können nur Sitzplatzabos verkauft werden. Jeder Abonnent kann seinen Platz aussuchen, jedoch weist der Klub darauf hin, dass immer ein Sitzplatz zwischen den Plätzen frei bleiben muss und daher die Sitzplätze der letzten Saison nicht verfügbar sind. Dies ist in der gesamten Lavanttal-Arena sichtlich gekennzeichnet. Die Vergabe der Sitzplätze erfolgt nach dem „first come – first serve“-Prinzip. Weiters wird in der Lavanttal Arena auf der Nordseite eine Sitzplatztribüne errichtet. Gesamt sollen 3000 Personen lt. Präventionskonzept in die Lavanttal Arena dürfen.