Salzburg ist Cup-Titelverteidiger © APA/ERWIN SCHERIAU

Vizemeister Rapid trifft mit St. Johann im Pongau auf einen Salzburger Verein. Aus steirischer Sicht am wichtigsten: Sturm Graz empfängt den SV Innsbruck, Hartberg geht als klarer Favorit ins Duell mit dem Dornbirner SV. Der GAK trifft auf Seekirchen, Kapfenberg auf Anif. Auch ein Steirerduell brachte die Auslosung: Lafnitz hat Bad Gleichenberg zu Gast.

Die Covid-19-Bestimmungen des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) sehen in den ersten drei Runden das Heimrecht für Bundesliga- und Zweit-Liga-Clubs gegen unterklassige Clubs vor. Diese sind durch die Abhaltung der "Geisterspiele" in ihren jeweiligen Ligen bereits mit der Umsetzung des Präventionskonzeptes vertraut und haben die nötigen infrastrukturellen Voraussetzungen. Laut ÖFB kann aber jeder Verein aus einer unteren Liga den Antrag auf das Heimrecht stellen, wenn im eigenen Stadion nachweislich alle Corona-Bedingungen erfüllt werden können. Die zugelassene Zuschauerzahl in den Stadien hängt immer von den Vorgaben der Behörden ab. Die Spieltermine für die erste Runde sind der 28., 29. und 30 August.