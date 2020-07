Facebook

Milos Jojic (links) © GEPA pictures

Das 3:3 gegen Hartberg war bitter. Wie bekommt man so ein Spiel aus dem Kopf?

MILOS JOJIC: Das Problem war, dass wir am Anfang nicht gefühlt haben, was das Trainerteam von uns erwartet hat. Zweite Hälfte war besser, aber dann bekommen wir am Ende den Ausgleich, was uns jetzt schön öfter passiert ist. Der verschossene Elfmeter war zusätzlich bitter, weil wir sonst vor dem LASK gewesen wären. Jetzt haben wir heute gegen Rapid das große Finale und da müssen wir alles reinhauen und hoffen, dass Linz gegen Salzburg nicht gewinnt.