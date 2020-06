Facebook

Für Sturm und LASK steht viel auf dem Spiel © APA/HERBERT P. OCZERET

Das Rennen um die Europacup-Ränge in der Meistergruppe der Bundesliga wird heute fortgesetzt. Um 18.30 Uhr wurden die Duelle Hartberg gegen Rapid (Endstand: 0:1 - zum Spielbericht) sowie Wolfsberger AC gegen Spitzenreiter Salzburg (Endstand: 0:0 - zum Spielbericht) eröffnet. Um 20.30 Uhr kommt es zum Duell zwischen dem LASK und dem SK Sturm (zum Liveticker).

LASK und Sturm sind bisher in der Meistergruppe hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In den anstehenden Duellen heute in Pasching und Sonntag in Graz haben daher beide Teams Punkte sehr nötig. Die viertplatzierten Linzer sind nach vier Partien noch sieglos, für den Sechsten Sturm gab es zuletzt mit einem 2:1 in Hartberg einen Befreiungsschlag. Die Grazer treten im Vergleich zum Steirerderby nur an einer Position verändert an: Lukas Jäger spielt für den verletzten Niklas Geyrhofer.