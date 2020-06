Facebook

Rapid führt in Hartberg © APA/ERWIN SCHERIAU

Das Rennen um die Europacup-Ränge in der Meistergruppe der Bundesliga wird heute fortgesetzt. Um 18.30 Uhr wurden die Duelle Hartberg gegen Rapid (Zwischenstand: 0:1 - zum Liveticker) sowie Wolfsberger AC gegen Spitzenreiter Salzburg (Zwischenstand: 0:0 - zum Liveticker) eröffnet. Um 20.30 Uhr kommt es zum Duell zwischen dem LASK und dem SK Sturm (zum Liveticker).

Der WAC hielt Salzburg in den ersten 45 Minuten sehr gut von seinem Tor fern. Lediglich zwei Mal wurden die Bullen nach Standards gefährlich. Torhüter Alexander Kofler blieb aber beide Male Sieger, wehrte die Kopfbälle von Jerome Onguene (6.) und Andre Ramalho (33.) ab.

Hartberg spielt gegen Rapid statt wie zuletzt mit einer Dreierkette wieder in einer 4-2-3-1-Formation, in der Lukas Gabbichler seine Startelf-Premiere feiert. Derzeit liegen die Oststeirer jedoch zurück - Taxiarchis Fountas brachte die Gäste in Führung (24.).

SK Sturm mit einer Änderung

Die Grazer treten im Vergleich zum Spiel in Hartberg nur an einer Position verändert an: Lukas Jäger spielt für den verletzten Niklas Geyrhofer.