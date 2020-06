Nach der Heimniederlage gegen Hartberg will der WAC auswärts bei Rapid ein Ausrufezeichen im Kampf um Rang zwei setzen. Gollner und Baumgartner bilden die umgebaute Innenverteidigung, Dieng stürmt neben Weissman. Hier sind Sie live am Ball!

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Drei Punkte trennen den WAC und die zweitplatzierten Rapidler aktuell in der Bundesligatabelle. Das wollen die Wölfe heute im Allianz Stadion zu Wien Hütteldorf ändern. Mit einem Sieg mit zwei Toren Unterschied könnte man sich sogar an den Grün-Weißen vorbei auf Rang zwei schieben.

„Der WAC spielt dieses Jahr einen noch schöneren Fußball. Wir müssen sehr wach sein", sagt Rapid-Trainer Didi Kühbauer. Kühbauer hat dabei vor allem vor einem Mann Angst: Shon Weissman. „Er steht zur richtigen Zeit am richtigen Platz. So wie er agiert, gibt es keine Garantie, ihn über 90 Minuten zu neutralisieren.“ Der Israeli hält bei 24 Saisontreffern. „Wir müssen ganz genau schauen, dass immer ein Spieler um ihn herum ist.“ Rapid hat mit Taxi Fountas ebenfalls so einen Mann in den Reihen, zudem kommt der 21-jährige Kelvin Arase immer besser in Form.

Links zum Thema Das Spiel im Liveticker!

WAC-Abwehrchef und Rapid-Kapitän fehlen

WAC-Übungsleiter Ferdinand Feldhofer muss auf den gesperrten Abwehrchef Nemanja Rnic verzichten, Lukas Schmitz und Christopher Wernitznig sind hingegen ebenso einsatzbereit wie Mario Leitgeb, der gegen Hartberg doch nicht die fünfte Gelbe kassierte. Schiri Muckenhammer klärte auf, dass die Gelbe nicht Leitgeb, sondern Dominik Baumgartner galt.

Aufstellung WAC: Kofler; Schmitz, Gollner, Baumgartner, Novak; Leitgeb; Jojic, Liendl, Schmid; Weissman, Dieng

Fehlen werden Rapid heute viele Stützen: Mario Sonnleitner, Thomas Murg, Christopher Dibon, Richard Strebinger (alle verletzt) und Kapitän Stefan Schwab (gesperrt).

Aufstellung Rapid: Knoflach; Greiml, Ljubicic, Hofmann; Stojkovic, Petrovic, Grahovac, Ullmann; Knasmüllner; Kitagawa, Fountas