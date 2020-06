Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hartberg holt einen Sieg in Wolfsberg © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Beide Trainer stellten ihre Mannschaft gegenüber der letzten Runde an mehreren Positionen um. Die Entscheidung von Trainer Markus Schopp in der Defensive trug in der Anfangsphase jedoch noch keine Früchte. Er hatte Dauerläufer Michael Huber zum ersten Mal in der aktuellen Saison auf die Bank gesetzt und führ ihn Thomas Rotter aufs Feld geschickt. Doch auch er war bei der frühen Führung der Wolfsberger machtlos. Shon Weissman bediente den neu in die Startelf gerückten Marc Andre Schmerböck ideal, dieser besorgte mit einem Schuss ins kurze Eck das 1:0. Der WAC drückte weiter an und hatte kurze Zeit später durch Weissman eine gute Möglichkeit auf das 2:0.