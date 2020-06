Facebook

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer und LASK-Coach Valerien Ismael © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Alle elf Auswärtsspiele hat der LASK in der laufenden Bundesliga-Saison gewonnen. Bis die Serie nun in der Lavanttal-Arena riss. Dieses verrückte 3:3 hätte sich ein ausverkauftes Haus verdient.

So war die Stimmung doch irgendwie befremdlich. Nur die laut Bundesliga-Präventionskonzept zugelassene Zahl von 200 Personen durfte ins Stadion. Was aber Sprecher Martin Haider nicht daran hinderte, die Aufstellung des WAC wie gewohnt lautstark zu zelebrieren. Der Widerhall der ansonsten gut befüllten Osttribüne blieb natürlich aus. Der WAC-Fanklub „Wolfsfront“ machte seine physische Abwesenheit mit einem großen Transparent wett.