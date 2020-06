Facebook

Im November jubelte der WAC über ein 4:0 gegen Sturm. Kommt es heute zu einer Wiederholung? © (c) GEPA pictures/ Christian Walgram

Endlich! Die fußballlose Zeit ist vorüber. Auf den WAC wartet zum Auftakt der Meisterrunde heute gleich ein Kracher, auswärts bei Sturm Graz. Wobei die Merkur-Arena für die Lavanttaler quasi zu einer zweiten Heimat geworden ist. Das Gefühl des Siegens kennen die Wolfsberger nicht nur vom 4:0 am 2. November. Drei der jüngsten vier Liga-Auftritte bei Sturm endeten siegreich. Zudem hat der WAC seine drei Europa-League-Heimspiele im Herbst in Graz ausgetragen. „Das ist alles sicher gut für den Kopf“, meinte Trainer Ferdinand Feldhofer, für den es eine emotionale Rückkehr an die Stätte großer Erfolge ist. Zehn Jahre spielte er bei Sturm, wurde Meister und Cupsieger. „Von dem her ist es einfach nur schön und ich spüre eine extreme Freude, dass ich da jetzt mit dem WAC hinkomme.“ Platz für Sentimentalitäten gebe es keinen. „Ich möchte mit dem WAC Erfolge feiern, dementsprechend wollen wir in Graz gewinnen.“

Noch nicht bei 100 Prozent

Seine Mannschaft sieht er noch nicht bei 100 Prozent, wie im Übrigen auch keine andere. „Es gilt aber, schnellstmöglich dorthin zu kommen. Wer die Situation am besten annimmt, der wird am besten performen.“

Sturm sieht Feldhofer als „sehr reife routinierte Mannschaft mit hervorragenden Einzelspielern. Sie können jedem Gegner wehttun.“ Nachsatz: „Wenn man sie lässt.“

Die Corona-Maßnahmen haben auf den Rhythmus am Spieltag nur sehr wenig Einfluss. „Wir müssen einen separaten Aus- und Eingang benutzen. Ansonsten ändert sich für uns praktisch nichts.“ Bis auf Sven Sprangler (Bruch des Mittelfußknochens) und Stefan Peric (muskuläre Probleme) steht dem WAC der komplette Kader zur Verfügung. Feldhofer hat die Qual der Wahl. „Beim 3:0-Testspielsieg gegen Mattersburg haben sich mehr als nur elf Spieler aufgedrängt.“

WAC-Kader Vertrag läuft aus: Nemanja Rnic, Christopher Wernitznig, Marko Soldo, Christian Dobnik, Cheikhou Dieng, Marcel Holzer, Stefan Gölles Leihvertrag Ende: Milos Jojic, Dominik Baumgartner, Miguel Vieira, Alexander Schmidt Abgang bereits fix: Lukas Schmitz (Venlo), Manfred Gollner (Hartberg) Romano Schmid (Werder) Vertrag bis 2021: Alexander Kofler, Manuel Kuttin, Michael Novak, Michael Liendl, Mario Leitgeb, Sven Sprangler, Marc Schmerböck, Shon Weissman sowie Stefan Peric und Joshua Steiger Neuzugang fix: Jonathan Scherzer (Admira)

Vertragsgespräche laufen

Während die Mannschaft auf dem Rasen um Punkte kämpft, bastelt die Klubführung am Kader für die kommende Saison. „Wir sind in sehr konkreten Gesprächen“ bestätigt Vizepräsident Christian Puff. Die Verträge von Wernitznig, Rnic und Soldo sollen verlängert werden.

Den Verbleib der Leihspieler Baumgartner, Schmidt, Jojic und Vieira lässt Puff offen. „In den zehn Runden wird sich zeigen, ob ein Kandidat dabei ist und es Sinn macht, mit dessen Stammklub in Kontakt zu treten.“

Und was passiert mit Shon Weissman? Der Führende der Torschützenliste hat zwar noch Vertrag bis 2021, ein Verbleib über den Sommer hinaus ist aber eher unwahrscheinlich. Dass Weissman und seine Frau Eden erstmals Eltern werden und ihr Kind in einem ruhigen, sicheren Umfeld aufwachsen könnte, spielt – so glaubt Puff – keine Rolle. „Shon ist ein Vollprofi. Er will super performen. Der Rest ergibt sich dann eh von allein. Wir sind sicher gesprächsbereit.“