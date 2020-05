Facebook

WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer muss weiter in Kleingruppen das Training absolvieren © GEPA pictures

Die Antikörpertest-Ergebnisse des WAC, der als erster Klub in Österreich diese Tests durchführen ließ, hat das Labor Perné in Klagenfurt bestätigt. Diese zeigten eine relativ große Durchseuchungsrate auf. Wobei eingeschränkt werden muss, dass diese Tests nicht zu 100 Prozent richtig sind. „Die verwendeten Tests sind aber äußerst seriös“, sagt WAC-Arzt Johannes Weinberger. Wer aber zu 99,9 Prozent sicher sein will, der muss einen Neutralisationstest absolvieren, der nur in Wien durchgeführt werden kann. „Unseren positiv Getesteten werden wir es freistellen, ob sie es machen wollen oder nicht“, so der Mediziner.