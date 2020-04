Kleine Zeitung +

Fußball in Österreich 2. Liga vor Abbruch, Hoffnung für die Bundesliga

Am Mittwoch tagt das ÖFB-Präsidium. Der Abbruch des Amateurfußballs gilt als Formalakt. Wie es in der Bundesliga und in der 2. Liga weitergeht wird aber wohl nicht entschieden. Das soll erst bei der Bundesliga-Klubkonferenz am Donnerstag passieren.