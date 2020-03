In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

100 Jahre Kärntner Fußball. Ein Blich zurück in die Vergangenheit und nach vorne in die Zukunft mit Austria-Klagenfurt-Legende Helmut König. Auch Kritik darf erlaubt sein.

© Markus Traussnig

Wir feiern gerade 100 Jahre Kärntner Fußball-Verband. Ein Rückblick sei erlaubt?

HELMUT KÖNIG: Natürlich, wir hatten und haben schließlich erfolgreiche Zeiten. Angefangen in den 60er-Jahren mit dem Aufstieg der Austria, später die Radentheiner, die St. Veiter. Und jetzt mit dem WAC. So ein Sieg mit dem 4:0 in der Europa League über Gladbach, das wird nicht so schnell ein Kärntner Klub nachmachen. Über die Zukunft mache ich mir aber doch Sorgen. Den in der Nachwuchsarbeit wird zu wenig leidenschaftlich gearbeitet. Aus der Akademie müsste viel mehr kommen.