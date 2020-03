Facebook

Der Grunddurchgang der Bundesliga in Österreich ist beendet, die Positionen sind bezogen. LASK, Salzburg, Rapid, WAC und die beiden Steirer-Teams Sturm und Hartberg sind über dem Strich und spielen um den Meistertitel. Zufall ist es keiner, dass genau diese sechs Teams über dem Strich sind: Am dritten Spieltag lag der WAC auf dem achten Rang - danach waren immer diese sechs Teams über dem Strich. Die Wiener Austria, der laut Papierform die Teilnahme an der Meistergruppe zuzutrauen gewesen wäre, befand sich in den 22 Runden nie über dem Strich - so nah wie an Spieltag 22, nämlich nur vier Punkte entfernt, waren die Veilchen zuletzt am fünften Spieltag.