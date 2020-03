Facebook

Nemanja Rnic feiert gegen Rapid sein Comeback © (c) GEPA pictures/ David Bitzan

Rapid und Didi Kühbauer? Da kochen die Emotionen hoch. Das Spiel aus der Hinrunde ist noch bestens in Erinnerung. Der WAC ließ sich am 20. Oktober in Hütteldorf vor allem in der ersten Hälfte von einer kampfstarken, harten Rapid-Mannschaft die Schneid’ abkaufen. „Der Schiedsrichter hätte durchgreifen müssen“, erinnert sich Kapitän Michael Liendl. „Ich bin heute noch überzeugt davon: Hätten wir einen Mann mehr am Platz gehabt, hätten wir nicht 1:1 gespielt, sondern gewonnen.“

Liendl, der Rapid-Experte

In seinen vergangenen 15 Spielen gegen die Grün-Weißen ging er seit 2011 nie als Verlierer vom Platz, verbuchte dabei zudem 10 Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Assists). „Solche Statistiken sind eher Zufall“, schmunzelt der 34-Jährige. „Natürlich gibt es aber Gegner, gegen die man vielleicht lieber spielt. Ich hoffe, dass die Serie heute weitergeht.“ Liendl weiß aber auch: „Die Spielweise von Rapid hat sich gegenüber dem Herbst nicht verändert. Wir müssen uns auf eine kampfbetonte Partie einstellen.“

Acht Spiele unbesiegt

Trainer Ferdinand Feldhofer sieht es entspannter: „Das ist ja legitim, gehört zum Fußball dazu. St. Pölten hat es zuletzt gegen uns ja auch so gemacht. Man darf das nicht überbewerten.“ Der Coach legt seinen Fokus vielmehr auf andere Faktoren: „Rapid ist mit sieben Punkten ins Frühjahr gestartet und seit acht Spielen ungeschlagen. Sie erarbeiten sich sehr viele Torchancen, treten sehr dominant auf. Wir werden uns einiges einfallen lassen müssen.“ Für Feldhofer ist diese Partie zusätzlich emotional, bestritt er doch als Aktiver zwischen 2002 und 2005 91 Spiele für die Wiener.

Vergangenen Herbst lud ihn Rapid zum Spiel gegen den WAC ein, um ihm offiziell zu seinem 40. Geburtstag zu gratulieren. „Ich habe an diesen Verein sehr viele Erinnerungen. Bittere, wie meine schwerste Verletzung – ein Schien- und Wadenbeinbruch. Aber auch wunderschöne, wie den Meistertitel 2004/05.“

Aus der damaligen Zeit blieb nur Steffen Hofmann übrig. Mit ihm steht Feldhofer nach wie vor in Kontakt. „Er ist bei Rapid für den Nachwuchs zuständig. Da ist es naheliegend, wie bei meiner vorherigen Station in Lafnitz, über Kooperationsspieler zu sprechen.“

Nemanja Rnic, der zuletzt seine Drei-Spiele-Sperre absitzen musste, wird statt Manfred Gollner in der Innenverteidigung spielen, Sven Sprangler ersetzt den grippekranken Mario Leitgeb.