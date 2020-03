Der WAC gastiert in der vorletzten Runde des Grunddurchgangs in St. Pölten. Starke Serie gegen den Nachzügler.

Der WAC (Shon Weissman) kämpft in St. Pölten um Punkte © (c) APA/GERT EGGENBERGER (GERT EGGENBERGER)

Hier geht es zum Liveticker

Vier Siege (bei 12:1-Toren) feierte der WAC in den vergangenen vier Spielen gegen St. Pölten. Nun wollen die Kärntner im Duell der Wölfe auswärts jene aus Niederösterreich zum fünften Mal in Folge niederringen. Dazu muss aber eine ordentliche Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche und de 0:2 bei WSG Tirol her. WAC-Trainer Ferdinand Feldhofer: „Jedem Spieler ist bewusst: Treten wir erneut so auf, werden wir heute nicht gewinnen.“

Für die Lavanttaler geht es auch darum, im Heimspiel gegen Rapid in der abschließenden Runde des Grunddurchgangs nicht unnötig unter Druck zu kommen. In dieser Saison lange auf dem dritten Platz liegend, droht der WAC sonst hinter Sturm Graz auf den fünften Rang zurückzufallen.

St. Pölten ist im Frühjahr noch sieglos und läuft Gefahr, mit einer Niederlage gegen Wolfsberg (und einem Remis bei WSG Tirol gegen Admira) auf den letzten Tabellenrang zurückzufallen.

