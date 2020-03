Nach einer Flanke von Lukas Schmitz schraubte sich Michael Liendl in die Höhe und traf zum 1:0 (13.) - das erst vierte Kopfballtor Liendls in der Bundesliga.

Der WAC (links Miguel Vieira) kämpft in St. Pölten um Punkte © (c) GEPA pictures/ Walter Luger

Hier geht es zum Liveticker

Fazit 1. Halbzeit

Nach einem anfänglichen Abtasten sorgte der WAC für eine rasche Führung. Lukas Schmitz flankte zur Mitte, wo Michael Liendl im Strafraum völlig frei stand. Liendl schraubte sich in die Höhe und traf per Kopf zum 1:0 (14.) - sein erst vierter Kopfballtreffer in der Bundesliga.

Glück für die Wolfsberger in Minute 22. Die Unparteiischen sahen bei einer Hereingabe von Dominik Hofbauer George Davies im Abseits. Der darauffolgende Treffer von Cory Burke wurde also aberkannt.

Nach einer halben Stunde hätte es 2:0 für den WAC stehen müssen. Alexander Schmidt, für Cheikhou Dieng in der Startelf, verlängerte eine Hereingabe von Romano Schmid per Kopf auf Milos Jojic, der alleine vor St.-Pölten-Keeper Vollnhofer auftauchte. Statt selbst abzuschließen, wollte er auf Schmid querlegen. Davies sprintete aber dazwischen und konnte klären.

